Bilka-varehuschef i overraskende exit: Får chefstilling på uddannelsescenter

Varehuschefen i Bilka Esbjerg foretager et overraskende skifte til en stilling som administrationschef hos AMU Vest. Hun ønsker et sporskifte, begrunder hun.

- Vi har brugt konsulentfirmaet Pluss til rekrutteringen, og det var tydeligt, at Jeanette havde nogle kompetencer ud over det sædvanlige. Særligt interessant er hendes kundeorienterede fokus og lange ledelseserfaring. Jeg ser frem til at byde Jeanette om bord og er glad for at chefgruppen nu endelig er komplet og klar til at styre AMU Vest i den rigtige retning, udtaler direktør Torben Pedersen, der glæder sig helt vildt.

Jeanette Duvander var ifølge AMU Vest-direktør Torben Pedersen, efter to samtalerunder med fem kandidater, den rette person for ansættelsesudvalget.

Den 49-årige varehuschef for omkring 400 ansatte skal med virkning fra den 1. marts være administrationschef på AMU-Vest, der er et af Vestjyllands førende centre for voksen- og efteruddannelse.

En ny chefgruppe

Jeanette Duvander orienterede fredag morgen medarbejderne i Bilka Esbjerg om sin nye jobmæssige disposition. Bilka Esbjerg har i årene under Jeanette Duvanders ledelse gjort en stor rummelig indsats med at give arbejde til blandt andet udviklingshæmmede, og hun begrunder sin beslutning med, at hun har ønsket et sporskifte, og at det tiltaler hende at arbejde med arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold.

- Igennem mine mange år i Esbjerg har jeg været med i forskellige udvalg vedrørende sikring af arbejdsstyrkens kvalifikationer og indenfor uddannelsesområdet. Jeg synes disse spørgsmål er en vigtig samfundsmæssig opgave, og alt dette kommer jeg nu til at beskæftige mig med, siger Jeanette Duvander.

Er det et skridt ned af den karrieremæssige rangstige?

- Man kan jo altid tolke, men for mig er det muligheden for at gøre mig gældende i en ny branche, som jeg synes er spændende. Desuden får jeg også en øget mulighed for at bruge noget af det, som jeg har i min uddannelsesmæssige baggrund. Jeg glæder mig utrolig meget til at begynde på AMU Vest, siger Duvander, der i 2016 afsluttede en HD og bachelor i organisation og ledelse.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Salling Group, som har overtaget Bilka fra Dansk Supermarked. Salling Group skal nu ud for at finde en ny varehuschef i Esbjerg.

AMU Vest med omkring 75 ansatte har efter nogle år med modvind sat kursen mod nye lunere himmelstrøg. Ansættelsen af Jeanette Duvander sker som et led i en forestående organisationsændring, hvor Duvander vil stå i spidsen som ny administrationschef. Hun skal danne en ny chefgruppe sammen med den nuværende souschef, Eva Lundgren, som per 1. marts tiltræder i en stilling som driftschef.