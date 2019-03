- Hele området virker rent trafikalt uigennemtænkt og bærer præg af lappeløsninger. Som bilist kan man risikere at skulle holde og vente for rødt lys ved fire lyskryds i træk og adgangsforholdene til den kollektive trafik har været for dårlige. Der er tale om et tiltrængt løft, og jeg glæder mig til, at vi kan komme i gang med arbejdet, siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S).

Projektet er inddelt i to etaper. Første del af arbejdet gik i gang i september med etableringen af en trappe langs opkørslen til City Nords parkeringsplads og en dobbeltrettet cykelsti med tilhørende fortov langs nordsiden af Kjersing Ringvej. Forude venter nu anden og største etape - en ombygning af trafikforholdene til cirka 26 millioner kroner. Arbejdet forventes at tage cirka halvandet år.

Økonomien

Prisen for det samlede projekt beløber sig til 30,7 millioner kroner.

Første etape har kostet 5,2 millioner kroner og er finansieret via budgettet til gentænkningen af den kollektive trafik. Anden etape forventes at koste 25,5 millioner kroner. Esbjerg Kommune bidrager med 15,5 millioner kroner, mens de sidste 10 millioner kroner er hentet via puljemidler fra Trafikstyrelsen.

Næste del af arbejdet forventes at starte op i 3. kvartal af 2019, og kan medføre periodiske gener.

- Vi skal selvfølgelig nok gøre alt, hvad vi kan for at undgå at genere trafikken, men det er svært at undgå. Vi håber, at bilisterne vil væbne sig med tålmodighed, siger Søren Heide Lambertsen.