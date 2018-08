Bilist tog vejskilte og en tur i grøften

Ribe: To vejskilte fik et ordentlig skrald, og en kvindelig bilist kan vente en sag om spirituskørsel, efter at hun natten til fredag ved 01-tiden kørte fra Grisbækvej direkte over hovedvej A1 og ramte skiltene og endte i grøften med sin bil.

En alkotest viste for høj promille, så der venter den 26-årige bilist en bøde eller måske en frihedsstraf, alt efter hvor meget promillen fra en blodprøve viser.

Tidligere på aftenen var en ligeledes 26-årig kvindelig bilist afsted på usikker kurs, da hun blev stoppet af politiet klokken 20.02 på Oppekærvej ved Ribe. Kvinden viste sig at være påvirket af cannabis/hash, hvorefter der blev udtaget en blodprøve /stok