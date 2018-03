Bilist havde cannabis i bilen og i blodet

Esbjerg: En 29-årig mand fra Esbjerg blev Langfredag klokken 13 standset af betjente, da han kom kørende i sin bil i krydset på Gl. Vardevej/Ved Skoven i Esbjerg. I bilen fandt politiet 27 gram cannabis, og da man testede bilisten for narkotika, viste det sig, at han kørte bil i narkopåvirket tilstand; blandt andet var der spor efter cannabis i hans blod.

Bilisten sigtes nu for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. Han sigtes også for kørsel uden kørekort i frakendelsestiden, og da bilisten gentagne gange har kørt bil uden at have et kørekort, beslaglagde betjentene hans bil på stedet med henblik på konfiskation.