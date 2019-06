Bilist flygtede efter uheld

Esbjerg: Syd- og Sønderjyllands Politi søger vidner til et færdselsuheld på Darumvej lige omkring midnat mellem søndag og mandag.

Her kom en 20-årig mand fra Billum kørende i personbil i østlig retning. Da han var i færd med at svinge til højre, blev han påkørt af en bilist, der kom i samme retning, men som ikke havde bremset ned og ramte den 20-åriges bil i siden.

Ifølge Henrik Berg fra lokalpolitiet i Esbjerg skete der betydelig materiel skade, men ikke personskade af nævneværdig karakter.

Bilisten, der påkørte den 20-årige mands bil, fortsatte fra ulykkesstedet uden at give sig til kende eller yde assistance.

Politiet vil meget gerne høre fra folk, der kan have overværet episoden, for den 20-årige mand fra Billum har ikke kunnet give et signalement eller indregistreringsnummer på bilen eller oplysninger om den person, der kørte bilen.