Bil krøllet sammen om lygtepæl

Esbjerg: Det har taget noget tid at få ryddet op i krydset Skads Byvej-Andrupvej, efter at en bilist tidligt lørdag morgen omkring klokken seks påkørte en lygtepæl, der væltede.

Det oplyser vagtchef Torben Møller fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Han siger videre, at bilisten ikke selv kom noget til, men skaderne på bilen er betydelige og vragrester lå spredt over et større område.

- Den pågældende er kommet kørende af Solbjergvej ind i krydset, og hvad der gør, at han overser lygtepælen, ved vi endnu ikke - om han har rodet med radioen eller andet. Men i al fald er han sigtet for ikke at udvise agtpågivenhed under kørslen, siger vagtchefen.