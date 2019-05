BRAMMING/SEJSTRUP: En 57-årig kvinde fra Gredstedbro var søndag klokken 00.56 uopmærksom, da hun kom kørende i sin bil på Ribevej i Sejstrup. Her påkørte kvinden et skilt ved Stenbrovej, som efterfølgende blev slæbt cirka 30 meter under bilen, og til sidst fik bilen til at bryde i brand. Kvinden kom ikke noget til ved episoden.