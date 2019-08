Esbjerg: Ved et færdselsuheld torsdag klokken 11.45 kørte to biler sammen ved T-krydset Lunde Hovedvej-Solbjergvej øst for Esbjerg. Der skete kun ringe materielle skader.

En 41-årig kvinde fra Esbjerg kom kørende ad Solbjergvej frem mod T-krydset og bremsede op, og det betød, at en 46-årig kvinde fra Bramming i en bagvedkørende bil ikke nåede at bremse, så hun kørte op i den forankørende bil. Denne bil fortsatte derefter direkte ind i T-krydset og over i den modsatte grøft. /stok