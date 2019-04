Biblioteksledelse må forsvare sig mod korruptionsanklage

ESBJERG: En skriftlig henvendelse med anklager mod ledelsen af bibliotekerne i Esbjerg indeholder beskyldninger om korruption mod "dit lokale bibliotek i Esbjerg".

Korruptionen skal være sket i forbindelse med indkøb af tre selvbetjeningsautomater til cirka 30.000 kroner stykket.

Sagen har affødt et notat med en redegørelse fra bibliotekschef Annette Brøchner Lindgaard til to af kommunens ledende embedsmænd, chef for Kultur & Pædagogik Ulla Visbech og direktør for Børn og Kultur Jørn Henriksen. Notatet er også sendt til samtlige medlemmer af Kultur & Fritidsudvalget samt borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

Esbjerg Kommune afviser de anonyme beskyldninger efter en undersøgelse.

- Anklagerne er grundløse. Automaterne er købt ind helt efter kommunens regler, siger chef for Kultur & Pædagogik Ulla Visbech.