Bibliotekerne har overlevet sparekniven

Sædding Bibliotek fik halveret åbningstiden i sparerunde, men har stadig flot udlån af bøger. Overordnet er borgerne stadig tilfredse med bibliotekerne i Esbjerg Kommune, viser undersøgelse.

Esbjerg: Bibliotekerne i Esbjerg Kommune har oplevet store besparelser. Men besparelserne har ikke knækket nakken på hverken Hovedbiblioteket eller de mindre bydels- og lokalbiblioteker. Det viser en evaluering af biblioteks-strukturen og en tilfredshedsundersøgelse hos brugere af de seks biblioteker i kommunen. Og nu er Kultur- & Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune klar til at kigge nærmere på biblioteksstrukturen. - På baggrund af evalueringen og en indledende drøftelse i Kultur- & Fritidsudvalget ønsker vi at kigge nærmere på kommunens biblioteksstruktur, fortæller udvalgets formand Peder Tørnqvist (K), og han nævner nogle af hovedspørgsmålene: Er strukturen, som vi og borgerne gerne vil have den? Kan kan vi gøre det endnu bedre? - Der er tale om et kvalitetstjek for at se, om vi med ændringer inden for de nuværende økonomiske rammer kan opnå bedre adgang og kendskab til bibliotekerne. Det vil jo være til alles bedste, siger han.

Yderligere besparelser vil naturligvis få konsekvenser for serviceniveauet. Om vi så endnu en gang kan gennemføre besparelser, uden at det går drastisk ud over brugertilfredsheden, vides ikke, men det må anses for tvivlsomt. Peder Tørnqvist (K), formand for Kultur & Fritidsudvalget

Relativ god tilfredshed I undersøgelsen af brugernes tilfredshed med bibliotekerne i dag er konklusionen, at den valgte struktur, set i forhold til de relativt omfattende besparelser gennemført siden 2007, resulterer i et acceptabelt serviceniveau og relativ god brugertilfredshed. Peder Tørnqvist forklarer, at den nuværende struktur for bibliotekerne er resultatet af en politisk proces tilbage i 2015: - Formålet dengang var at finde den rigtige måde at drive bibliotekerne på efter flere sparerunder. Salamimetoden kunne ikke længere bruges, og vi var nødt til at tage fat om disse mere grundlæggende strukturer. - Yderligere besparelser vil naturligvis få konsekvenser for serviceniveauet. Om vi så endnu en gang kan gennemføre besparelser, uden at det går drastisk ud over brugertilfredsheden, vides ikke, men det må anses for tvivlsomt. Han understreger, at evalueringen ikke tager udgangspunkt i et ønske om at spare yderligere på bibliotekerne. - Men hvis det bliver aktuelt, skal vi naturligvis tænke os godt om, og så er det jo rart, at have noget dokumenteret viden om, hvad borgerne mener. siger han.

Besparelserne Esbjerg Kommunes biblioteksstruktur og serviceniveau blev fastlagt i 2016 efter en række besparelser i årene 2007-2016. Hovedbiblioteket i Esbjergs centrum, lokalbibliotekerne Ribe og Bramming samt bydelsbiblioteker i Sædding, Kvaglund og Tjæreborg samt bogbusbetjening er kernen. Ved besparelserne fik Sædding og Kvaglund reduceret den betjente åbningstid fra 30 timer om ugen til 15 timer. I Ribe og Bramming er den betjente åbningstid reduceret med 4 timer om ugen. Evalueringen viser, at den generelle tilfredshed fortsat er høj i Ribe, Bramming og Tjæreborg. Til gengæld er den faldet i Kvaglund og Sædding. Ribe Bibliotek har overhalet Sædding Biblioteket som det sted, der (bortset fra Hovedbiblioteket) har flest besøgende.