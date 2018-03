Bevaringsværdig brandtomt skal genopbygges - men hvordan?

Ønsket fra Byggeringen er desuden, at der på en nybygning på tre etager kan etableres altangange på bagsiden af bygningen, ligesom man ønsker at inddrage en del af gårdanlægget til parkering. Intet af det har vakt jubel på den kommunale forvaltning, hvor der henvises til, at Nørvang-bebyggelsen er udpeget som særligt værdifuldt kulturmiljø og består af mange bevaringsværdige bygninger.

Esbjerg: Beboerne kunne ikke gøre andet end at se til, mens ilden en august-søndag sidste år åd sig gennem tagkonstruktion og forårsagede uoprettelig skade på Nørvang 93-97. Siden har der på adressen stået en brandtomt, men nu har Tekt-arkitekterne på vegne af Byggeringen Esbjerg A/S søgt om tilladelse til at genopføre den halvanden etage høje boligejendom - dog ikke til sit oprindelige udseende.

Forvaltning afviser

Af indstillingen til politikerne kan man se, at forvaltningen har vurderet, at en bygning med én ekstra etage - så boligblokken bliver på to og en halv etage - kan indpasses, men forvaltningen anbefaler ikke, at der gives tilladelse til at inddrage en del af det grønne gårdanlæg til parkering, ligesom altangangene og sløjfede indgangspartier fra gaden også er et stort minus set fra embedsmændenes side.

Ifølge udvalgsformand for Plan & Miljøudvalget Karen Sandrini (S) vil sagen formentlig blive færdigbehandlet på næstkommende udvalgsmøde om 14 dage.