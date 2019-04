Betalingsparkering spøger igen i Esbjerg midtby

Den politiske interesse for at indføre betalingsparkering i det centrale Esbjerg er blusset op på ny. Idéen er forsøgt indført flere gange i de seneste ti år, men hver gang er forslaget blevet sparket til hjørne.

- Det har hele tiden været planen at brug den her model i parkeringshuset i Danmarksgade, men det ville god mening at ensrette parkeringsreglerne i hele midtbyen, mener formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S).

Der er tale om en såkaldt begrænset-betalingsmodel, hvor man fortsat kan parkere i to timer gratis - og derefter har mulighed for at tilkøbe mere tid til en timepris på cirka 8-12 kroner.

I Teknik & Byggeudvalget går man lige nu og brygger på en idé om, at den betalingsmodel, der forventes indført i det nye parkeringshus i Danmarksgade, i stedet skal gælde i hele indre by.

Esbjerg: 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 og 2017. I de seneste ti år har det været tæt på umuligt at komme igennem et kalenderår, uden at diskussionen om betalingsparkering i Esbjerg midtby er hevet frem fra gemmerne på Esbjerg Rådhus, og 2019 bliver ingen undtagelse.

Betalingsmodellen er den samme, som tidligere har været i spil. Forslaget er, at de første to timers parkering i centrum fortsat vil være gratis. Herefter vil det dog koste 8-12 kroner i timen. Teknisk skal tilkøbet af ekstra tid kunne lade sig gøre fra en smartphone, så man kan købe sig til en time eller to uden at forlade mødebordet eller caféen. Uagtet den nye parkeringslov er det denne model, man indfører i parkeringshuset i Danmarksgade.

Aftalt spil?

Løsningen er i spil i den indre firkant omkranset af Nørregade, Stormgade, Jernbanegade og Havnegade/Adgangsvejen, hvor man over de seneste år har udfaset langtidsparkeringen til fordel for en tidsbegrænsning på to timer.

At man først begrænser parkeringsmulighederne og dernæst foreslår at indføre betalingsparkering af hensyn til bilisternes bekvemmelighed er ikke udtryk for aftalt spil, forsikrer udvalgsformanden.

- Det er ikke sådan, at vi arbejder med en eller anden hemmelig strategi om at "snige betalingen ind gennem bagdøren". Argumentet med to timers-zonen er at skubbe pendlerne ud af midtbyen, så de ikke optager al pladsen til dem, der kommer kørende for at ordne ærinder i gågadens butikker. Det er de handlende, som de helt centrale parkeringspladser er tiltænkt, siger Søren Heide Lambertsen.

Han beretter, at man i udvalget er positivt stemt overfor forslaget om at indføre en begrænset betalingsmodel under den forudsætning, at man kan finde en løsning, der er nem og bekvem at bruge.

- Nøgleordet her er bekvemmelighed. Vi tænker digitalt i form af en app til telefonen, så bilisterne ikke skal tilbage til bilen for at købe en fysisk p-billet, men i stedet kan blive siddende på caféen og blot hive mobilen op af lommen. Hvis man ikke ønsker at betale, står det en frit for at gå tilbage og flytte bilen, siger Søren Heide Lambertsen.