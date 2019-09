Betalingsparkering og p-huse: 20 nye trafikprojekter på vej

Sidste punktum er klar til at blive sat i trafikplanen for Esbjerg Midtby. Selvom der er tale om en omfattende plan, der dikterer den trafikale udvikling i Esbjerg Centrum de næste mange år, er der kun kommet få høringssvar.

Planen indeholder over 20 forskellige projekter og omfatter både betalingsparkering, store gadeombygninger, nye p-huse og flere cykelstier. Den røde tråd er bæredygtighed, og det overordnede mål er at skabe mere storbykvalitet ved at trække den gennemkørende trafik længere væk fra bykernen.

Esbjerg: Den store trafikplan for midtbyen er nu et skridt tættere på at blive vedtaget. Planen har været undervejs i et års tid, og efter to måneders offentlig høring er man nu klar med de sidste justeringer.

Formålet med Trafikplanen er at sætte rammerne for midtbyens trafikale udvikling. Planen understøtter et lokalplanforslag for centrum af Esbjerg, som ligeledes er på vej i høring.Planen omfatter en række anlægsprojekter såsom gadeombygninger, fartdæmpningsprojekter, cykelstianlæg, anlæg for fodgængere, nye parkeringsfaciliteter, skiltning og etablering af et betalingsparkeringssystem mv. De forskellige projekter, der udgør trafikplanen for midtbyen, skal indarbejdes i det kommunale budget, hvis de skal realiseres. Der er lavet forslag til budget 2020-2023 for i alt 42,6 millioner kroner. Beløbet dækker fem af de omkring 20 projekter.

Justeringer og tidsplaner

Flere borgere har udtrykt bekymring over kommunens planer om at skubbe den gennemkørende trafik længere ud og indføre betalingsparkering i bykernen. Det kan nemlig betyde, at en del af det høje parkeringstryk flytter ud i de bagvedliggende gader. Derfor skal parkeringsbelægningen overvåges nøje i blokkene mellem Nørregade og Frodesgade og i området ved Sydvestjysk Sygehus og Esbjerg Rådhus. Man vil også vente med at vedtage den endelige placering af det planlagte parkeringsanlæg i Rolfsgade, til man har dannet sig et overblik over, hvordan trafikplanens øvrige tiltag påvirker trafikken.

For at lette trykket på nederste del af Stormgade har man desuden besluttet at etablere en zone med maksimumhastighed på 40 kilometer i timen fra Nørregade til gågaden.

Selv om der med trafikplanen er lagt op til nogle markante justeringer af trafikken i midtbyen, er der ikke tale om en nu-og-her forandring, for der er ikke på forhånd afsat økonomi til at gennemføre projekterne, pointerer udvalgsformanden.

- Der er flere, der har haft indtryk af, at vi er tæt på at kunne gå i gang med det hele. Det er vi ikke. Der er tale om en langsigtet plan, som vi ikke har prioriteret penge til endnu. Det kommer til at tage flere år at gennemføre de her projekter, understreger Søren Heide Lambertsen.