Bestyrelsesformand afviser krise: Hotel Dagmar havde knap to millioner i overskud i 2018

Danmarks ældste hotel - Hotel Dagmar på Domkirkepladsen - er på fallittens rand, hvis man skal tro Jyllands Postens finansmedie, Finans. Men bestyrelsesformanden for hotelkæden Danske Hoteller A/S, som ejer hotellet betegner artiklen i Finans som det rene vrøvl.

RIBE: - Sjældent har jeg læst sådan noget vrøvl.

Erik Sophus Falck, bestyrelsesformand for Danmarks største hotelkæde, Danske Hoteller A/S, er meget kontant i sit ordvalg, da han bliver bedt om at kommentere nyhedshistorien dagbladet Jyllands Postens finansmedie, Finans, tirsdag morgen bragte med overskriften "Danmarks ældste hotel i problemer".

I artiklen hedder det, at driftsunderskuddet på hotellet i Ribe sidste år var på 742.000 kroner, og at hotellet har gæld for i alt 15,8 millioner kroner, ligesom hotellet - i følge artiklen har en negativ egenkapital på over syv millioner kroner.

Erik Sophus Falck slår fast, at man skal se de 21 kroer, hoteller og konferencecentre, som er med i kæden Danske Hoteller A/S som en samlet enhed - også rent regnskabsmæssigt.

- Og i den sammenhæng leverer Hotel Dagmar i Ribe et meget flot bidrag til vores samlede koncernregnskab. Hotel Dagmar havde i 2018 en omsætning på 15 millioner kroner og et overskud på knap to millioner kroner før renter og afskrivninger. Når det alligevel ser ud som om hotellet får underskud skyldes det, at hotellet betaler en stor forpagtningsafgift, som bidrag til det samlede koncernregnskab og derudover betales fem procent i Fee af omsætningen. Det er 750.000 kroner. Så Hotel Dagmar er en meget sund forretning, lyder det fra Erik Sophus Falck.