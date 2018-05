Bestyrelsen griber ind overfor omstridt skole

Sagen kort

JydskeVestkysten skrev i marts, at et fald i antallet af elever på EFE har udsat skolen for et stigende økonomisk pres. I 2016 kom skolen ud med et underskud på knap tre millioner kroner. Forstander Henrik Bruun har ikke ønsket at udtale sig om årsresultatet for 2017, men bekræfter, at der er tale om endnu et underskud.Den 17. april kunne avisen beskrive, hvordan massive problemer med det psykiske arbejdsmiljø, har fået Uddannelsesforbundet til at bede Arbejdstilsynet om at gribe ind. I den forbindelse bekræftede en overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik på Sydvestjysk Sygehus, at man aktuelt har to patienter på afdelingen med tilknytning til EFE.



Den 26. april kom det frem, at EFE stod til at modtage et påbud fra Undervisningsstyrelsen, fordi skolens nye e-sportsværksted ikke levede op til reglerne. Som følge deraf måtte en række elever flyttes til andre værkstedslinjer eller uddannelsestilbud.