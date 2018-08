Hunderups købmand, Anna Grethe Madsen, fik onsdag masser af positive tilkendegivelser i kølvandet på tirsdagens generalforsamling og borgermøde. Men bestyrelsen tror ikke på muligheden for at indgå et forlig, som indebærer at Anna Grethe Madsen fortsætter som købmand.

HUNDERUP/SEJSTRUP: Da stemmerne tirsdag aften var talt op i HSI-Hallen i Hunderup havde bestyrelsen i anpartsselskabet K34, som ejer bygningen hvor købmandsforretningen ligger, fået mandat til at arbejde videre. Bestyrelsen havde fået et tillidsvotum, og efterfølgende holdt den så et kort møde, hvor man gjorde status efter en aften, hvor der ikke blev lagt skjul på, at tilliden mellem bestyrelsen og købmand Anna Grethe Madsen ikke var til stede.

- Vi tror ikke på muligheden for et forlig mellem os og Anna Grethe Madsen. Derfor arbejder vi ud fra det udgangspunkt, at vi skal ud og finde en ny købmand. Vi anerkender fuldt ud den store indsats Anna Grethe har lagt i butikken, og vi er også indstillet på at få det bedst mulige samarbejde med Anna Grethe frem til det tidspunkt, hvor opsigelsen gælder. Det er den 31. december 2018, men om det så kommer til at gælde fra den dato ved vi ikke, siger Jeppe Klingsten efter mødet i kølvandet på generalforsamlingen.

Anna Grethe Madsen lagde onsdag formiddag ikke skjul på, at hun er stærkt følelsesmæssigt berørt af situationen - og af de mange tilkendegivelserne hun har fået. Både personligt via kunder i forretningen og på facebook.

- Byen er i chok over det, der skete tirsdag aften. Det kan jeg høre på de mange, som har været inde i butikken og tilkendegive deres sympati over for mig. Nu vil jeg bruge de næste par uger til at tænke situationen igennem. Mere kan jeg ikke sige lige nu, siger Anna Grethe Madsen.