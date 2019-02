Bestseller topbrand åbner på Broen i Esbjerg

Et af Bestseller-koncernens topbrands, Only, åbner nu sin tredje butik i Esbjerg. Det bliver i Broen Shopping, hvor forventningerne er store.

Esbjerg: Et af den danske modebranches sværvægter-brands, bestsellerejede Only, åbner nu sin tredje butik i Esbjerg.

Only, som er et af Bestseller-koncernens helt store tøjmærker til kvinder, åbner allerede den kommende torsdag sin nye butik i Broen Shopping.

Det sker efter, at JydskeVestkysten for et par måneder siden kunne fortælle, at Only var i færd med at rekruttere en butikschef til en butik i Broen, men på daværende tidspunkt ønskede hverken Bestseller eller Broen Shopping at bekræfte ankomsten af en ny Only-butik.

At Only i forvejen har butikker i henholdsvis Kongensgade og Esbjerg Storcenter, hvor man åbnede sidste år, er ikke noget problem, anfører Kate Antonsen, area retail manager hos Bestseller med ansvar for Only-mærket.

- Naturligvis skal Only også være med på Broen. Danmarks femte største by kan sagtens have tre Only-butikker. Da vi åbnede i Esbjerg Storcenter, var der også nogle som spurgte: "kan I det?" Ja, det kan vi, har butikken bevist. Der er tale om en helt bevidst ekspansionsstrategi, fortæller Kate Antonsen, som lige nu også er ved at gøre en ny Only-butik klar i Ribe.