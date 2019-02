Tom Eriksen blev valgt til venstres folketingskandidat for Esbjerg og omegn sidste efterår, da Carl Holst valgte at trække sig fra politik. Foto: Venstre

Direktøren for Business Esbjerg, Susanne Nordentoft, fortæller at Esbjergs erhvervsliv er bekymret for konsekvenser af besparelserne på byens ungdomsuddannelser. Venstres lokale folketingskandidat erkender, at tiden er løbet fra omprioriteringsbidraget.

Esbjerg: I mandags kunne JydskeVestkysten fortælle, at Esbjergs ungdomsuddannelser står foran at skulle spare 340 millioner indtil 2022 som følge af regeringens omprioriteringsbidrag. Afskedigelser af undervisere, dårligere efteruddannelse af arbejdskraft og ringere kvalitet i undervisningen var nogle af de kritikpunkter, som to af byens uddannelsesledere rettede imod det omstridte sparekrav. Nu melder Business Esbjerg, byens største erhvervsorganisation, sig også i koret med en bekymret mine. - De besparelser gør ikke længere godt for noget. På sigt frygter jeg, at det kan blive svært at opretholde en god fødekæde fra uddannelserne til arbejdsmarkedet, hvis besparelserne fortsætter, siger Susanne Nordentoft, direktør for Business Esbjerg, der repræsenterer over 900 virksomheder i Esbjerg og på Fanø. - I Danmark skal vi leve af viden. Vi kan ikke grave guld og diamanter op ad undergrunden. Ifølge Business Esbjerg er det især faglært arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger, hvorfor hun kalder på en revurdering af, hvor det giver mening at spare. - To procent på to procent hvert år hober sig op og bliver til rigtig mange penge. Erhvervsskolerne er blevet fritaget, men det er på tide, at man tager op til genovervejelse, hvor på uddannelsesområdet, at det giver mening at spare. De to procent er en standardløsning, der ikke tager nogle hensyn. På sigt kan det gå udover arbejdskraften på Esbjergs styrkeområder som eksempelvis energiområdet, siger Susanne Nordentoft.

Besparelserne på Esbjergs ungdomsuddannelser i kroner og øre

Rybners 118,3

VUC Vest 39,3

Esbjerg Gymnasium 31,1

SOSU Esbjerg 23,5

Ribe Katedralskole 20,7

AMU Vest 10,6

Ribe Handelsgymnasium

Kjærgård Landbrugsskole .

I alt 340 millioner kroner



Tallene er udtryk for den samlede besparelse over perioden 2016-2021. Tallene er baseret på omprioriteringsbidraget på to procent af skolernes driftsbudgetter udfra finanslovene for 2016, 2017 og 2018. Tallene for de enkelte institutioner er en indikation på konsekvenserne ved omprioriteringsbidraget, da de faktiske tal kan skifte, hvis uddannelsesinstitutionens elevantal eller indhold ændrer sig.



Kilde: Undervisningsministeriet Tal i millioner kronerTallene er udtryk for den samlede besparelse over perioden 2016-2021. Tallene er baseret på omprioriteringsbidraget på to procent af skolernes driftsbudgetter udfra finanslovene for 2016, 2017 og 2018. Tallene for de enkelte institutioner er en indikation på konsekvenserne ved omprioriteringsbidraget, da de faktiske tal kan skifte, hvis uddannelsesinstitutionens elevantal eller indhold ændrer sig.

Venstre: Tåbeligt at spare, uden man kender opgaven I mandags fortalte socialdemokratiets spidskandidat til Folketinget i Esbjerg Anders Kronborg til JydskeVestkysten, at partiet vil gøre det af med omprioriteringsbidraget, hvis de kommer til magten på den anden side af folketingsvalget. Det er på trods af, den socialdemokratiske folketingsgruppe tilbage i 2015 selv stemte for at indføre besparelser på ungdomsuddannelserne for i stedet at tilføre flere midler til politiet. Det var regeringspartiet, Venstre, der var hovedarkitekten bag at indføreoprocents-besparelsen på hele uddannelsesområdet da det blev vedtaget på finansloven for 2016. Venstres folketingskandidat for Esbjerg og omegn Tom Eriksen erkender, at tiden er løbet fra toprocents-besparelsen, som han beskriver som værende rigide. - Det var tåbeligt at indføre besparelserne, uden man havde defineret en klar opgave for uddannelsesinstitutionerne. Tiden er løbet fra de her toprocents-besparelser, og derfor bliver man nødt til at definere opgaverne, før man beslutter, hvem og hvor meget der skal spare, siger han. På spørgsmålet om, hvordan man konkret skal finde penge til at droppe omprioriteringsbidraget er Tom Eriksen mindre klar i mæglet. - Esbjerg er en uddannelsesby, og vi skal ikke tabe uddannelsespladser på grund af de her besparelser. Hvordan vil du overbevise dine partifæller i Folketinget, om at omprioriteringsbidraget skal stoppe på Esbjergs uddannelser? - Det er klart, at man ikke bare kan afskaffe det for Esbjerg. Det er noget, der foregår på nationalt plan. Men det kunne eksempelvis være, at man indførte nogle differentierede løsninger, hvor nogle sparer mere og andre mindre områder, siger Tom Eriksen.