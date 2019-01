Esbjerg Kommune: Sagen om besparelserne på politikernes egen del af det kommunale budget blev udsat på mandagens møde i økonomiudvalget.Det oplyser borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).- Vi har oversendt sagen til byrådets politiske grupper - det er vores fornemmelse, at resten af byrådet også gerne vil have lov at give sit besyv med om, hvor der skal spares på den politiske virksomhed, forklarer borgmesteren og tilføjer, at det er helt forståeligt, da besparelserne vedrører alle.Den politiske organisation for Esbjerg Kommune har - i lighed med andre kommunale områder - sit eget budget. For 2019 ligger budgettet på cirka 18,5 millioner kroner, i 2020 på godt 15 millioner kroner, i 2021 på cirka 17,6 millioner kroner og i 2022 på 17,6.Der er lagt en besparelse ind over årene på i alt godt 1,1 millioner kroner. I år skal politikerne spare 210.000 kroner, næste år 343.000 kroner, i 2021 godt 273.000 kroner og i 2022 knap 287.000 kroner.

Direktionen har indstillet til politikerne, at de sparer på printere og toner, abonnementer på aviser og tidsskrifter, forplejning til udvalg og byråd, hotel-overnatninger, kørsel og budgetseminarer.