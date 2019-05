Besparelse på familieområdet: Stillinger bliver nedlagt og mulig lukning af tilbud

Esbjerg Kommune: Serviceforringelser, effektivisering og en mulig lukning af et rådgivningstilbud er det, der både er besluttet og lagt op til for at opnå de 1 - 2 procent budgetlagt effektivisering på Børn & Familieområdet i Esbjerg Kommune.

Ved seneste udvalgsmøde blev det besluttet, at Hånd om Familien, der er kommunens mest intensive hjemmebaserede indsats og sidste alternativ inden en anbringelse, skal have en takstreducering på 50.000 kroner. Det betyder, at der kommer til at ske en forringelse af serviceniveauet, og der bliver nedlagt to stillinger i Hånd Om Familien.

- Forvaltningen har vurderet, at det er muligt at nedsætte den gennemsnitlige takst, der anvendes. Der er ikke tale om færre familier, der skal støttes via HOF (Hånd om Familien red.). Der er tale om en ændring af indholdet og en faglig vurdering af, hvad der kan gøres anderledes. HOF er et super godt tilbud, hvor der indtil nu stort set ingen grænse har været for, hvad man kan sætte ind i forhold til vores udsatte familier. Nu kommer der en begrænsning, der naturligvis vil kunne mærkes af personalet, siger Diana Mose Olsen (SF), formand for Børn & Familieudvalget.