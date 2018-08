Længe ventet møde i kommunens Teknik & Byggeudvalg omkring pullerter i Ribe endte fredag med, at udvalgsmedlemmerne skød beslutning om lukning af det centrale Ribe til hjørne. Kommunens forvaltning forventes at komme med nyt trafik- og parkeringsudspil for Ribe inden for en måned.

Ribe: Der var på forhånd lagt op til, at Esbjerg Kommunes Teknik & Byggeudvalg efter fredagens møde i Ribe ville komme med en udmelding om, i hvilken retning man vil arbejde for at løse den trafikale situation i det centrale Ribe. Især forslaget om at lukke Domkirkepladsen for trafik ved at opføre pullerter på tre udvalgte steder i Ribe har vakt stor opsigt, i det flere butikker har truet med at lukke, fordi de mener de handlende forsvinder. På fredagens møde præsenterede kommunens forvaltning en lang række analyser og trafiktællinger fra Ribe for udvalgsmedlemmerne, hvorefter politikerne grundigt diskuterede deres holdning til sagen. - Vi tager dette meget seriøst, og ud fra de drøftelser vi har haft, baseret på det nye input vi fik på mødet, så har vi bedt forvaltningen om at udarbejde konkrete forslag til, hvordan vi bedst muligt løser udfordringen omkring trafikken i Ribe, siger Henning Ravn (V), der var fungerende udvalgsformand på fredagens møde, da formand Søren Heide Lambertsen(S) ikke var til stede.

Lukninger Butikkerne Videokiosken, Rådhus Conditoriet, Ribe Broderi & Garn og Hotel Dagmar truede onsdag i JydskeVestkysten med, at de ville lukke deres butikker, hvis forslaget om at opstille pullerter for at lukke Ribes Bymidte for trafik blev realiseret, fordi de handlende dermed ville blive væk.