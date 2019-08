Beslutning i sag om rygeforbud kan trække ud

- Det er jo ikke en sag, der haster - det er langt vigtigere, at vi får sagen landet ordentligt. Nu har vi fået en anbefaling fra dels samarbejdsudvalget Hoved-MED, dels fra den kommunale direktion, og så vil jeg tro, der i udvalget er stemning for at sende sagen igennem en ny runde i grupperne, siger han.

Esbjerg Kommune: Sagen om indførelse af et totalt rygeforbud uden undtagelser for medarbejdere ved Esbjerg Kommune tog sin begyndelse for omtrent fire og en halv måned siden, men alligevel skal man ikke regne med, at økonomiudvalget træffer en beslutning mandag.

- Jeg synes, der er behov for at få strammet op, især hvor der er børn og unge. Og som jeg umiddelbart ser situationen nu, står valget nu mellem at holde fast i den nuværende rygepolitik, som den er, eller supplere med et øget fokus på røgfrie miljøer omkring børn og unge. Det sidste tror jeg faktisk, der er bred stemning for - også hos de politikere, der ikke ønsker et totalt forbud, siger Jesper Frost Rasmussen.

Forbud og succes

Hun slog i et høringssvar blandt andet fast, at forbud kan bruges i mange sammenhænge, "og endda nogle gange med succes", men i dette tilfælde er partiet ikke overbevist om, at det er vejen frem.

"..(...) Uagtet at ønsket om en røgfri arbejdsplads er både nobelt og sundhedsmæssigt korrekt må det ikke gå forud for den enkeltes selvbestemmelse over eget liv ...(....) Afviklingen af rygepauserne skal naturligvis foregå uden at genere andre og ikke i nærheden af indgangsdøre eller lignende. Vi ser dog en del udfordringer i at forbyde rygning på matriklen, idet nogle af kommunens matrikler er temmelig omfangsrige, og det ser rent faktisk endnu mere tåbeligt ud, hvis der står en række medarbejdere på fortovet på modsatte side og ryger. Samtidig er der større risiko for, at cigaretskoddene således blot smides på jorden og herved forurener og sviner.", skriver Nørris og anbefaler i den forbindelse, at der så vidt muligt bør være et specifikt sted på hver matrikel, hvor det er muligt for medarbejderne at gå hen for at ryge, og hvor det samtidig er muligt at smide sine skodder i en dertil indrettet beholder.

"Uanset, hvilken retning økonomiudvalget måtte vælge at gå, mener vi, at det er enormt vigtigt at intensivere kampagnen for rygestop og at MED-systemet naturligt inddrages i processen", slutter hun.