Berygtet Esbjerg-firma får påbud for vildledning af kræftpatienter i cannabissag

Kosttilskud-firmaet Wellvita har af Fødevarestyrelsen fået påbud om at ændre markedsføringen af produktet Movizin Cannabis, fordi det ifølge styrelsen vildleder forbrugerne til at tro, at produktet har en effekt på eksempelvis kræftpatienter.

Esbjerg: Med Bengt Burg, den tidligere vært for det populære tv-program Lykkehjulet, som frontfigur har Esbjergfirmaet Wellvita lanceret et kosttilskud, Movizin Cannabis, baseret på frø fra cannabisplanten, som ifølge firmaindehaver Claus Toft Gleerup er så lovende, at det kan udvikle sig til en milliardforretning. Men firmaet, der i årevis har ligget i krig med Fødevarestyrelsen med beskyldninger om vildledende markedsføring af forbrugerne, har nu igen fra Fødevarestyrelsens rejsehold fået et påbud om at ændre markedsføringen af Movizin Cannabis. Fødevarestyrelsen mener, at Wellvita med sin markedsføring af produktet vildleder forbrugerne, idet styrelsen hiver en række eksempler fra virksomhedens hjemmeside samt avisannoncer frem. Heri fremgår det blandt andet: "De kendte indholdsstoffer mod ømme og stive led - nu med cannabis". "Der har længe været fokus på cannabis' egenskaber og den politiske diskussion omkring stoffet har delt vandene. Mange har følt sig nødsaget til at anskaffe sig cannabis illegalt." "Nye regler på området betyder imidlertid, at stoffet nu kan sælges lovligt, når blot visse kriterier er opfyldt."

Markedsføringen spiller på den samfundsdebat, der har været om cannabis, og giver indtryk af at produktet indeholder en form for cannabis som kan give smertestillende effekt. Fra kontrolrapporten

Anmeldelse Fødevarestyrelsens påbud kommer efter en henvendelse om produktet fra en forbruger, som er blevet vildledt af markedsføringen af produktet på Wellvitas hjemmeside.



Forbrugeren har købt produktet i den tro, at produktet kunne hjælpe hende mod hendes kroniske smerter.

Før Fødevarestyrelsens indgriben så Wellvitas markedsføring af produktet således ud.

Spiller på debat I kontrolrapporten skriver Fødevarestyrelsen således: "Vi vurderer umiddelbart, at markedsføringen er vildledende, idet markedsføringen af produktet sætter forbindelse mellem indholdsstoffet cannabis og virkning på ømme og stive led samtidig med, at der laves en reference til, at der er sket noget nyt i lovgivningen, som har gjort det muligt at sælge dette kosttilskud med cannabis, da det ikke længere er illegalt". I forlængelse heraf anfører Fødevarestyrelsen, at produktet ikke indeholder stoffer, der giver en euforiserende effekt, men blot proteinpulver fra hampefrø, og derfor har produktet ikke noget at gøre med den problemstilling, hvor landets lovgivere indtil videre ikke har villet give lov til at sælge cannabis til medicinsk formål med smertestillende effekt for blandt andet kræftpatienter. "Derfor mener vi, at markedsføringen spiller på den samfundsdebat, der har været om cannabis, og giver indtryk af at produktet indeholder en form for cannabis som kan give smertestillende effekt", skriver styrelsen i rapporten.

Ændret markedsføring Tidligere har også interesseorganisationen Cannabis Danmark advaret imod Esbjergfirmaets nye produkt, fordi det ifølge organisationen kan foranledige kræftpatienter til at tro, at produktet lindrer eller direkte er med til at bekæmpe en kræftsygdom. Hos Wellvita oplyser Claus Toft Gleerup, at firmaet allerede har ændret markedsføringen, så det fremgår mere tydeligt, at der er tale om frø. Han har tidligere forsvaret sig med, at det er det for firmaet var naturligt at påhæfte produktet ordet "cannabis", fordi det indeholder frø fra planten Cannabis Sativa. - Produktet markedsføres udelukkende som et middel mod ømme og stive led, helt i tråd med de fordringer, der er godkendt på indholdsstofferne. Der er ikke noget målbart indhold af THC i produktet. Dermed har produktet ingen euforiserende virkning, og man kan for eksempel sagtens køre bil, selv om man tager Movizin Cannabis, har direktøren tidligere udtalt.