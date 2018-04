Berømt krigsfotograf holder foredrag i Ribe

Ribe: Det er lidt af et scoop, fotograf Jens K. Jørgensen har begået, når den prisbelønnede fotograf Jan Grarup torsdag 12. april holder foredrag på Kammerslusen.

Med foredraget "And then there was Silence" tager en af verdens mest erfarne reportagefotografer deltagerne med rundt i alverdens krigszoner, hvor han igennem mange år har taget billeder af katastrofer for medier over hele verden.

- Det er en vild oplevelse af høre Jan Grarup fortælle om sine oplevelser og se hans billeder, siger Jens K. Jørgensen fra Clickfoto i Ribe, der står bag foredraget. Han forklarer, at der er allerede er rigtigt godt gang i billetsalget til de omkring 150 pladser, der er på Kammerslusen.

Jan Grarup er kendt for at holde foredrag, der er hudløst ærlige omkring billederne fra konflikter, han har deltaget i, ligesom han er den største fotograf i Danmark inden for denne helt særlige genre, som krigsfotografiet er.

- Jeg så ham til et foredrag i Ikast, og spurgte, om han ikke ville komme til Ribe og holde et foredrag også. Og det sagde han ja til, og jeg kan kun opfordre folk til at komme og opleve foredraget, siger Jens K. Jørgensen og forklarer, at han desuden har truffet Jan Grarup flere gange i Ribe, idet han har en kæreste fra Ribe.