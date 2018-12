Beredskabsinspektør: Krudtforhandlerne har lært lektien

50 forhandlere

Medarbejdere fra Sydvestjysk Brandvæsen skal torsdag og fredag på fyrværkerikontrol hos 50 forhandlere af fyrværkeri i Esbjerg, Varde, Ribe og Bramming, oplyser beredskabsinspektør Jan Christiansen. Han startede selv kontrollen med tre besøg hos forhandlere i Esbjerg, og han fortæller at sikkerhedsforskrifterne her blev overholdt. Men samtidig, at der var ting i "småtingsafdelingen", som gjorde at forhandlerne skulle have råd og vejledning.