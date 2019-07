Bent blev hædret for 45 års arbejde for fodbolden

Bent Aagaard Jensen blev søndag på sin 70-års fødselsdag hædret med DBU Jyllands Guldemblem for over 45 års utrætteligt lederarbejder i fodboldens verden. Indstillet af Gredstedbro Boldklub, hvor han har været kampfordeler i 38 år og lavet masser af andet frivilligt arbejde. Foto: Ole Maass.

Søndag holdt Bent Aagaard Jensen stor fødselsdagsfest på Gredstedbro Hotel. Men midt i festen blev han hædret af DBU Jylland for sin utrættelige indsats for fodbolden og for 45 års lederarbejde i både Hunderup/Sejstrup og ikke mindst i Gredstedbro Boldklub.

GREDSTEDBRO: Bent Aagaard Jensen er en mand, som ikke sådan løber "af pladsen". I de seneste 38 år - siden 1981 - har han været kampfordeler i Gredstedbro Boldklub. I to perioder i 80'erne og 90'erne var han også lige formand for fodboldklubben. Fem-seks år i begge årtier. Han tager også stadigvæk en tjans med at dømme ungdomskampe i de yngste rækker, og når der er byfest og andre store arrangementer i Gredstedbro, hvor fodboldklubben er involveret går man heller ikke forgæves til Bent, når man beder om et par hjælpende hænder. Men inden Bent Aagaard Jensen blev engageret på lederplan i Gredstedbro Boldklub var han så også lige engageret i syv-otte år som bestyrelsesmedlem og til sidst formand i Hunderup/Sejstrup Ungdoms- og Gymnastikforening, inden han vendte tilbage til Gredstebro Boldklub, hvor han også selv spillede som barn og ung. Det var samtidig med, at han i 1981 blev ansat som uddeler i Brugsen i Gredstedbro. Og Gredstedbro Boldklub er da også hans absolutte hjerteklub.

Golf og dans Bent Aagaard Jensen spiller ikke selv længere fodbold. Til gengæld spiller han nu flere gange om ugen golf i Kaj Lykke Golfklub i Bramming, og sammen med sin samlever Tove Vejrup går han til dans i Kom og dans i Ribe.

Tre sønner - Det har altid været min klub. Alle mine tre sønner har spillet i klubben, og min søn Søren, som er den eneste af de tre, som bor i byen, har været med i klubbens bestyrelse i flere år. Så derfor er det min klub. Jeg holdt selv op med at spille fodbold, da jeg var i midten af 50'erne, og det var kun fordi jeg fik en skade, understreger Bent Aagaard Jensen. Søndag kunne han så markere sin 70-års fødselsdag med en stor fest på Gredstedbro Hotel, og ved den lejlighed dukkede bestyrelsesmedlem i DBU Jylland, Hans Mogensen, uanmeldt op til festen for at overrække Bent Aagaard Jensen DBU Jyllands guldemblem. Et emblem, som gives for mere end 40 års utrætteligt lederarbejde. - Det havde jeg ikke set komme. Den hæder er jeg meget glad for. Det er jo klubben, som har indstillet mig, og det er jeg da stolt af, konstaterer han. På spørgsmålet, om han også er kampfordeler i Gredstedbro Boldklub om ti år slår han fast, at det vil han bestemt ikke udelukke.

Bundet af jobbet - Lige nu har vi to seniorhold sammen med Jernved plus syv-otte ungdomshold. Arbejdsbyrden er ikke så stor, men du skal tjekke din mail hver dag, og det kan også godt være, at telefonen ringer klokken 22 om aftenen, hvis der skal flyttes en kamp. På den måde er du bundet af jobbet, konstaterer han. Han kan godt mærke, at vi nu om dage lever i en meget individualistisk tidsalder, hvor vilkårene for en holdsport som fodbold er svære. - Tidligere meldte spillerne ikke afbud til fodbolden i samme grad som i dag. Her kom fodbolden og hensynet til holdkammeraterne i første række. Nu om dage ringer en spiller og siger, at han ikke kan spille på lørdag, fordi han skal lægge fliser eller fordi konen siger, at de skal besøge en gammel moster. I gamle dage lagde han fliserne efter kampen. Og mosteren fik besøg en anden dag. Jeg skal som kampfordeler ikke beklage mig. Men som træner må det være ret frustrerende, konstaterer Bent Aagaard Jensen.