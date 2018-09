Bent Pedersen forlader Tjæreborg i utide

Manglende opbakning har fået Bent Pedersen til at stoppe som cheftræner i Tjæreborg IF.

Tjæreborg: For under et år siden blev Bent Pedersen præsenteret som den nye mand i spidsen for Tjæreborg IF's førstehold, da Frank Jørgensen takkede af. Samarbejdet er nu ophørt i utide - efter Bent Pedersens ønske.

- Jeg har valgt at stoppe i Tjæreborg. Jeg føler ikke, at opbakningen var der. Det er min beslutning 100 procent. Jeg vil hellere give klubben en håndsrækning. Jeg ønsker klubben held og lykke i fremtiden, siger Bent Pedersen og håber, at hans afgang kan give spillertruppen en chokeffekt på banen.

Opsigelsen kom ovenpå weekendens 6-0 nederlag til Spangsbjerg IF i serie 2. En kamp som den nu tidligere Tjæreborg-træner kaldte det værste, som han havde set i sin tid som træner.