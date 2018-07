Bent Pedersen A/S overtager salget af Citroën i Esbjerg

Bent Pedersen A/S overtager forhandlingen af Citroen i Esbjerg. Foto: Citroen

Bent Pedersen A/S er i gang med at opruste, efter at forretningen har overtaget den autoriserede forhandling af Citroën fra Bilhuset Esbjerg.

Esbjerg: Bent Pedersen A/S bliver autoriseret forhandler af Citroën i Esbjerg. Det sker per 1. oktober, når Bent Pedersen overtager forhandlingen af det franske bilmærke fra Bilhuset Esbjerg, som fremadrettet udelukkende vil være autoriseret forhandler af Opel. Ifølge Christian Juul Andersen, salgschef hos Bent Pedersen A/S, har den danske importør af blandt andet Citroën, Interdan Holding, henvendt sig til den esbjergensiske automobilforhandler, som har hovedkontor i Storegade, men samtidig sidder på forskellige adresser i området. Således placeres Citroën-udstillingen på Hedelundvej 11. - Vi glæder os meget til at komme i gang. Vi vil fortsætte med den høje service, som kunderne hidtil har oplevet, og vi håber bare, at at også Citroën-kunderne vil tage godt imod os, siger Christian Juul Andersen. Bent Pedersen A/S, der foruden hovedafdelingen i Esbjerg også har afdelinger i Varde og Sønderborg, har autoriseret forhandling af mærkerne Mercedes, Smart, Mitsubishi og Fiat, Renault, Dacia og Alfa Romeo. Med Citroën får Bent Pedersen et bilmærke, som har en markedsandel i Danmark på 7-8 procent, og det medfører en forøgelse af medarbejderstaben. - Vi har på nuværende tidspunkt allerede ansat folk til værkstedet og en sælger til Citroën-erhvervsbiler, men vi mangler for eksempel fortsat en personvognsmand, fortæller Christian Juul Andersen.

