Belgiske turister topper besøgslisten: Vi kan lide naturen her

KORESAND / MANDØ: Der tales primært dansk og tysk på bænkene i traktorbussen, der bumler afsted henover den sandede havbund ud til en af de kroge af Koresand, hvor landskaber ligner en ørken - og hvor sælerne ligger og slikker sol. Nederlandske fraser gloser blander sig også i mængden.

Vadehavscentret har i år registreret, hvor deres besøgende kommer fra. Undersøgelsen viser, at turister fra hele kloden kigger forbi. Og at tyske, schweiziske og belgiske turister topper besøgslisterne. Mange turister med på Vadehavscentrets ture. Familien Mallentjer fra Antwerpen i Belgien er taget med på sælsafari.

På denne tur er Vadehavscenterets leder, Klaus Melbye, guide. På dansk, engelsk og tysk fortæller han om Koresand, som er Vadehavets og Nordeuropas største ørken. I følge Klaus Melbye er der ligeså meget dynamik og fygning i sandet her som i Sahara. Ved flod er Koresand en ø, ved ebbe er den landfast med Mandø.

I den time, der er sat af ved sælerne på Koresand, boltrer den belgiske families 4-årige søn sig i det våde sand, mens storesøster kigger på de søde sæler, der ligger og kigger tilbage på den store flok turister. Det er første gang, de besøger vadehavsøen og Koresand. Varmen hjemme i Antwerpen, Belgien og i landene, der ligger syd for hjemlandet, er en af årsagerne til, at familien igen i år valgte at køre nordpå.

- Der er alt for varmt derhjemme og i Frankrig, når vi har små børn, lyder Stephanie Mellentjers umiddelbare svar på spørgsmålet om, hvorfor familien besøger vadehavsområdet i deres ferie.

Hun tilføjer:

- Vi har været i Ribe før, så vi har hørt om vadehavsområdet. Vi kan godt lide naturen, og folk er venlige her, siger Stephanie Mellentjer.