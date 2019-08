Bekymring for forringelse af natsygepleje i Ribe og Bramming

En borger, som har henvendt sig til avisen frygter, at syge og døende borgere skal vente længere på en natsygeplejerske. Det er ikke tilfældet, siger direktøren for sundhed & omsorg, Arne Nikolajsen, som oplyser, at antallet af natsygeplejersker i Esbjerg Kommune tilpasses mængden af arbejdsopgaver.

Borgeren, som har henvendt sig til avisen, frygter, at yderområderne i de gamle Ribe og Bramming Kommuner bliver forfordelt, og at borgere i eksempelvis Spandet eller Grimstrup kommer til at vente op til en time på, at der kommer en natsygeplejerske.

- Vi har i længere til observeret, at der ikke er sygeplejefaglige opgaver til at have fire sygeplejersker på arbejde om natten i Esbjerg Kommune. På baggrund af dette er der truffet beslutning om at tilpasse driften til behovet, og fra den 1. august er der tre sygeplejersker på arbejde, oplyser han.

Direktør for sundhed & omsorg i Esbjerg Kommune, Arne Nikolajsen, afviser at der er tale om en forringelse af natsygeplejen. Han slår fast, at det handler om at tilpasse antallet af sygeplejersker til det faktiske antal arbejdsopgaver.

Ingen forskel

I følge Arne Nikolajsen er det ikke tilfældet.

- Der er ingen forskel på hjælpen uanset, hvor man bor i kommunen. Der kan godt være to af de tre natsygeplejersker på arbejde i Ribe på samme tid. Langt hovedparten af natsygeplejerskernes opgaver er planlagt på forhånd, og de kørelister de har, afgør hvor de kører hen. Og hidtil har det vist sig, at vi godt har kunnet overholde responstiden, som er, at borgerne maksimalt skal vente en halv time. Det har vi kunnet med tre natsygeplejersker, og det er bagrunden for, at vi har tilpasset bemandingen til det faktiske antal arbejdsopgaver. For os handler det også om at bruge de ressourcer vi har til rådighed på den mest hensigtsmæssige måde, siger han.

Hvad gør I så i tilfælde af spidsbelastningssituationer, som kunne kræve flere end de tre natsygeplejersker?

- Nu er langt hovedparten af opgaverne jo planlagte opgaver og ikke akutte nødkald. Men vi vil selvfølgelig hele tiden løbende evaluere antallet af opgaver sammen med bemandingen, og her har det altså vist sig, at mængden af opgaver passer til en bemanding på tre natsygeplejersker, siger direktøren for sundhed & omsorg.