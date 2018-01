Bekymrede forældre: Vores børn passes på en byggeplads

Voldsomme regnmængder har forsinket byggeriet af Vognsbøl Børnehus i Esbjerg. Bekymrede forældre har nu klaget til udvalgsformand Diana Mose Olsen (SF), idet de frygter for deres børns sikkerhed.

Esbjerg: Opførelsen af Vognsbøl Børnehus - Esbjerg Kommunes nye storbørnehave - er forsinket på grund af regn. Selv om byggeriet langt fra er færdigt, rykkede børn og personale kort efter nytår ind i lokalerne, og det bekymrer en gruppe forældre, som har skrevet til Diana Mose Olsen (SF), formand for Esbjerg Kommunes Børn & Familieudvalg, idet de frygter for børnenes sikkerhed. - Jeg er som mor til to i institutionen meget bekymret for de nuværende forhold. Det værste er, at børnene selv kan åbne døren og komme ud af institutionen, hvor de både har adgang til parkeringspladsen med de store maskiner, men også adgang til den omkringliggende park med søer, skriver en mor i brevet, dateret 11. januar 2018, med opbakning fra andre forældre i institutionen. I brevet påpeges det, at den dør, man bruger, ikke har to håndtag, og at børnene derfor selv kan åbne den. Det påpeges også, at en håndværker har haft en spand stående på gulvet i vuggestuen, mens børnene var der. I spanden var der værktøj, som børnene kunne få fingrene i. Moderen, der står bag brevet, ønsker ikke at kommentere situationen i avisen. Det ønsker en anden forælder til gengæld. Klaus Petersen er far til børnene Oscar på tre år og Sophia på fem år, som begge passes i Vognsbøl Børnehus. Han siger: - Bygningen er slet ikke parat, og det hele virker ret ustruktureret. Personalet virker presset, og der er ingen dialog. Det føles utrygt at aflevere mine børn om morgenen. Jeg siger til min søn hver eneste morgen, at han skal passe på gravemaskinerne. Det er én stor byggeplads derude.

Det føles utrygt at aflevere mine børn om morgenen. Jeg siger til min søn hver eneste morgen, at han skal passe på gravemaskinerne. Det er én stor byggeplads derude. Klaus Petersen, far til Oscar og Sophia, som passes i Vognsbøl Børnehus

Vognsbøl Børnehus Vognsbøl Børnehus hører under opskrivningsdistriktet Spangsbjerg/Boldesager og har kapacitet til i alt 75 børn i alderen 0-2 år og 180 børn i alderen 3-5 år.



Vognsbøl Børnehus erstatter Tovværkets Børnegård og Midtbyens Børnehave.



Byggeriet/Udvidelsen af Vognsbøl Børnehus skulle oprindelig være færdig ved årsskiftet, men voldsomme regnmængder sidste år har forsinket byggeriet, der nu først ventes færdigt i starten af februar eller midt i februar.



Børn og personale rykkede ind i de nye lokaler kort efter nytår, da lejeaftaler i de institutioner, der er lagt sammen, var opsagt.

Græder om morgenen Klaus Petersens børn blev tidligere passet i Midtbyens Børnehave, der er en af de børnehaver, der nu er en del af den nye storbørnehave. Han erindrer, at man - dengang kommunen præsenterede ideen med storbørnehaver for forældrene - slog meget på, at børnene også i den nye, store institution ville opleve tryghed, nærhed og følelsen af at være i mindre grupper. De intentioner har Klaus Petersen svært ved at se opfyldt nogen steder. Han siger: - Når jeg afleverer mine børn om morgenen, er der ofte slet ingen voksne, de kender, og Oscar har nærmest direkte adgang til hele børnehaven. Han græder hver morgen, når jeg afleverer ham. Det gjorde han altså ikke i den børnehave, han kom fra.

En ærgerlig start Områdeleder Helle Rohde Pedersen oplyser, at de ansatte gør, hvad de kan for at give børnene en tryg og god start i de nye rammer. Hun oplyser også, at der er sat ekstra personale på til at sikre, at ingen børn åbner døren og løber ud. Hun afviser, at personalet er presset, og samme melding kommer fra Linda Hansen, tidligere leder af Midtbyens Børnehave; nu en af de pædagogiske ledere i Vognsbøl Børnehus. Diana Mose Olsen, som forældrene har stilet brevet til, siger: - Det er smadderærgerligt, at Vognsbøl Børnehus får sådan en start, men jeg har fået oplyst, at det er et spørgsmål om dage, så rettes der op på situationen derude. Vi har rettet os efter den køreplan, der blev lagt fra starten. At byggeriet er forsinket, kan vi ikke gøre noget ved.