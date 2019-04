Behov for lejeboliger i Hunderup undersøges

Hunderup/Sejstrups lokale boligudvalg ønsker at høre borgerne i lokalområdet om behov for lejeboliger

HUNDERUP/SEJSTRUP: Der er ingen tvivl om, at det lejeboligudvalg, Hunderup/Sejstrup Lokalråd har nedsat for at afdække, hvor stort behovet for lejeboliger er i området, ser rigtigt. Mange ældre mennesker, som stadig er selvhjulpne, vil gerne flytte fra en villa eller ejendom, der er blevet for stor og arbejdskrævende, til noget mindre, der er nemmere at holde.

Men de vil også gerne blive på den egn, hvor deres netværk og omgangskreds bor. Om man så ønsker, at det skal være på leje- eller ejebasis - det er man i øjeblikket i gang med at undersøge helt konkret. Boligudvalget har netop udfærdiget og omdelt et spørgeskema, som i udfyldt stand skal afleveres i en postkasse hos købmanden i Hunderup eller afleveres til Lena Randrup i Sejstrup.

- Når vi har resultatet af undersøgelsen, har vi noget konkret at kontakte både boligforeninger og private byggefirmaer på baggrund af, siger medlem af boligudvalget, Jette Brix.

Både hun og de øvrige udvalgsmedlemmer understreger, at meget tyder på, at trenden - også i Hunderup/Sejstrup - er, at unge familier fra byerne gerne vil flytte på landet. På det seneste har flere børnefamilier således fået postadresse i landsbysamfundet, og hvis der bygges nogle mindre boliger, som den ældre generation kan tænke sig at flytte ind i, så skubbes en udvikling i gang, hvor der både totalt set bliver flere beboere og samtidig en mere blandet befolkning aldersmæssigt: