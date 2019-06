Befolkningseksplosion: Mandøs indbyggertal stiger med 20 procent

MANDØ: I disse sommermåneder mangler der hverken mennesker eller liv på Mandø.

Til gengæld kan der godt være langt mellem mennesker og liv i de mørke vintermåneder. Men inden for de seneste måneder har Mandø dog fået fem nye faste indbyggere, som har valgt at bosætte sig permanent på øen. Og yderligere et ægtepar fra Silkeborg forventes at flytte til øen.

I forhold til de 33 faste indbyggere, der er i forvejen er på Mandø er der altså tale om en mindre befolkningseksplosion - en vækst på over tyve procent - på en ø, som i de senere år ellers har haft et fald i antallet af faste indbyggere, samtidig med, at antallet af gæster i sommerhalvåret har været voldsomt stigende i flere år.

Esbjerg Kommune søsatte for fem år siden et projekt kaldet Smart Island, hvor man drømte stort og ønskede at gøre Mandø til verdens første intelligente ø. Det første mål i den proces var, at Mandø skulle have et meget bedre internet, og fokus fra Esbjerg Kommune var fra start en bedre netforbindelse, der kunne skabe grundlag for at få flere til at flytte til øen, så både private og virksomheder fik bedre vilkår, ligesom øens beboere også ville have muligheden for at kunne arbejde hjemmefra.

Dette projekt gik så godt, at Mandøs bredbåndsprojekt ved en ceremoni i Bruxelles i november blev hædret som vinder af en europæisk bredbåndspris for samarbejdet mellem Mandø Fællessråd og SE for deres udrulning af fibernet, og netop muligheden for at arbejde hjemmefra er en af de ting, øens nye indbyggere taler om.