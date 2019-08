Bedre Psykiatri og Psykinfo inviterer på svampetur i Marbæk Plantage

Esbjerg: Onsdag den 11. september inviterer Bedre Psykiatri Esbjerg/Fanø/Vejen og PsykInfo Region Syddanmark til svampetur i Marbæk Plantage. Turen starter klokken 13.00, og gennem to en halv time fører naturvejleder og socialpædagog Benny Jensen og svampekyndige Inger og Erik Kaxe deltagerne med rundt i skoven for at finde og navnebestemme svampe.

- Vi satser på at finde rigtig mange kantareller og forskellige rørhatte. Måske er vi også heldige at finde den store Karl Johan. De giftige svampe, som der findes flest af, står smukt i skovbunden og dem vil der blive rig mulighed for at navnebestemme og beundre, lyder det i en pressemeddelelse.

Som afslutning på turen vil de svampekyndige guider sortere alle svampene. Medbring kurv og en lille kniv. Arrangementet er gratis, når blot man tilmelder sig til PsykInfo Region Syddanmark. /exp