De udsatte lejere i kommunens boligblokke på Gl. Vardevej skal have anstændige forhold. Akut renoveringsprojekt til 500.000 kroner er sat i gang for at genskabe ordentlige boligforhold. Flerårig renovering kommer senere.

De to udvalgsformænd, Olfert Krog (DF) og Henrik Vallø, skal besøge projekt-lejligheden i denne uge, hvor Dansk Almennyttige Boligselskab arbejder på højtryk for at få den første lejlighed istandsat.

- Det er godt, at vi endelig får taget fat på boligerne på Gl. Vardevej, siger formanden for Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Henrik Vallø (Borgerlisten). Udvalget har netop fået en orientering om projektet, som også Sundhed & Omsorgsudvalget er med i.

Målet er, at de to udvalg i fællesskab laver en plan for genskabelse af et værdigt boligområde på Gl. Vardevej for de udsatte borgere.

Esbjerg: En lejlighed i kommunens nedslidte boliger på Gl. Vardevej er ved at blive istandsat. Det sker i et pilotprojekt, som skal vise, hvordan man kan istandsætte og løfte de gamle lejligheder i Gl. Vardevej 57-71, som ikke har været vedligeholdt i mange år. Ved fraflytning er lejlighederne straks blevet udlejet igen uden istandsættelse, så lejerne kunne slippe for at betale indskud.

Der er to tilbud til udsatte mennesker i Gl. Vardevej-området: Morgenrøden og Refugium, som er beliggende i kommunens boliger på Gl. Vardevej. Morgenrøden udfører boligsocialt miljøarbejde i lokalområdet, der er beliggende omkring Gl. Vardevej, Ved Skoven, Nørvang og Skovkanten. Refugium er beliggende på Grådybet 33 i Esbjerg og har seks sovepladser til borgere. Der er tillige tilknyttet en værestedsfunktion med en brugerflade på cirka 150 borgere årligt. Ligeledes er der tilknyttet tre opgange ved siden af Refugium, hvor der er etableret 18 skæve boliger samt en social vicevært. Social & Arbejdsmarkedsudvalget står for de to tilbud.

Æren til Hjemløses Venner

De to udvalg blev på et fællesmøde i december sidste år enige om et samarbejde om at skabe gode løsninger for borgerne i området. På mødet blev drøftet, hvordan man kan forbedre forholdene for beboerne i de kommunale lejligheder på Gl. Vardevej, hvor der bor mange udsatte mennesker.

Ideen stammer oprindelig fra foreningen De Hjemløses Venner, som også er en del af projektet. De Hjemløses Venner har således i flere år hjulpet beboerne med for eksempel møbler ved indflytning.

- Hjemløses Venner skal bestemt have æren for, at dette kommer i gang nu, siger Henrik Vallø.

På Sundhed & Omsorgsudvalgets møde mandag vil politikerne blive orienteret om projektet. Orienteringen sammenfatter, at strategien er løbende at vedligeholde og renovere lejlighederne i takt med, at beboerne fraflytter lejlighederne. Vedligehold og renovering af lejlighederne vil højne kvaliteten af lejlighederne, og det fremgår, at det indledende arbejde med renoveringer vil blive foretaget frem til sommeren 2019.

En af Social & Arbejdsmarkedsudvalgets opgaver er at sikre hjælp og understøtte til mennesker på kanten af samfund. I kommunens lejligheder på Gl. Vardevej bor mange udsatte mennesker og flere kommer fra Grønland, hedder det i projektets beskrivelse.