Beboerne jubler: Motorsaven er sat på pause - måske overlever træerne

Esbjerg: Gadetræerne på to gader i Østerbyen fældes ikke på mandag. Politikerne og kommunens teknikere har trykket på stopknappen til motorsaven og sat fældning af de mange allétræer i Godthåbs Alle og Carstensens Alle på pause.

- Nu kigger vi på, om træerne kan reddes, eller om de skal fældes. Vi skal have sagen bedre belyst. For hvis først træerne er fjernet, kommer de jo ikke op igen, siger Søren Heide Lambertsen (S), formand for Teknik & Byggeudvalget.

- Vi er enige med Vej & Park om, at det er en god idé at undersøge, om vi gør det rigtige i forhold til området og beboerne, fortsætter han og fortæller, at politikerne først blev klar over, at træerne skulle fældes, da JydskeVestkysten omtalte sagen fredag. Politikerne har valgt at lytte til de mange beboerprotester over, at Vej & Park og Din Forsyning mener, det er nødvendigt at fælde samtlige gadetræer på to store villaveje, for at gaderne kan få ny kloak.

- Jeg er enormt glad for, at man stopper træfældningen. Det giver mulighed for at få belyst problemet, siger Line Britt Madsen, der er beboer i området og med i en beboerprotest.