Beboere uenige i kommunens opfattelse af parkeringsproblemer

I mødereferatet lyder det, at der fremover foretages yderligere parkeringstællinger, og at en udvidelse af P-syd tages op under næste budgetforhandling, men det er især formuleringen om, at man "efter aftale med beboerne vil foretage yderligere parkeringstælling i sommerperioden samt etablere standsningsforbud skilte på Damvej på stykket mellem stierne til henholdsvis P-Syd og Kirkegården.", der skurrer for beboerne på de to veje.

På mødet blev det besluttet, ikke at indføre restriktioner med tidsbegrænset parkering, fordi parkeringsbehovet i området er stort, blandt andet som følge af, at Handelsgymnasiet i januar 2019 blev fusioneret med Ribe Katedralskole, hvilket har resulteret i et større behov for parkeringspladser uden tidsbegrænsning.

Ribe: Beboere på Damvej og Holmevej står uforstående tilbage, efter at Esbjerg Kommunes Teknik & Byggeudvalg fredag holdt møde på Esbjerg Rådhus. Et af punkterne omhandlede muligheden for tidsbegrænset parkering på Damvej og Holmevej i Ribe, fordi beboerne i en fælles henvendelse har oplyst, at de føler sig væsentligt generet af det øgede antal parkerede biler.

Også hos Ribe Byferie Resort er man bekymrede over trafiksituationen på Damvej. Under et nyligt møde med borgmester Jesper Frost Rasmussen og kommunaldirektør Rikke Vestergaard fremlagde direktør Heidi Maimburg sine observationer om, hvordan man hos byferien hver dag er vidne til små, cyklende skolebørn, der må køre ude midt på kørebanen på grund af alle de parkerede biler. Deres forslag til en mulig løsning er at omdanne fortovet til en kombineret gå- og cykelsti, som den på Kurveholmen.Mandag 15. april kl. 19 er der indkaldt til beboermøde på Damvej/Holmevej, hvor også byferiens forslag skal diskuteres. Mere end 30 beboere har foreløbigt meldt deres ankomst, og skal blandt andet drøfte hvorfor der ikke ønskes at gøres noget fra Esbjerg Kommunes side, ligesom der vil komme løsningsforslag og tiltag fra beboernes side. Mødet holdes i Ribe Byferies fælleshus.

Christian Brinch mener ikke, at den nuværende, fastlåste situation bør komme som en overraskelse for kommunen. Sagen om parkering på de to veje har stået på i mange år, ligesom det heller ikke burde komme bag på dem, at der ville opstå problemer ved en fusion mellem flere uddannelsesinstitutioner på Ribe Katedralskole.

- Jeg vil da gerne vide, hvilke beboere, de har lavet den aftale med. Vi kender ikke til nogen fra hverken Damvej eller Holmevej, der har indgået den aftale. Det var den dagsorden, kommunen kom med, så det må stå for deres regning. At de vil etablere standsningsforbud på nogle få meter på Damvej ved stien fra P-syd hjælper ikke meget, og det er ikke den løsning, vi ønsker, men kommunen gør jo ingenting i denne sag, siger Christian Brinch, der i 2018 stod bag en underskriftsindsamling for at få kommunen til at finde en løsning.

- At det skulle være besluttet i samråd med beboerne er ikke noget, vi kender noget til, siger Christian Brinch og forklarer, at han deltog i et møde med Esbjerg Kommune sammen med en repræsentant fra Damvej.

Midlertidig løsning

Udvalgsformand Søren Heide Lambertsen,(S) forklarer, at man hos kommunen godt er klar over problematikken, men han kan ikke udtale sig om, hvorvidt en løsning er fundet "efter aftale" med beboerne. Men han ved, at det, der nu er sat i værk er det, der var muligt i området.

- I forhold til tidligere analyser har det overrasket os, hvor høj belægningen har været på P-syd, og at der dermed er et kapacitetsproblem i området. Jeg er også overrasket over, at elever fra Katedralskolen ikke bruger P-øst til parkering, og jeg har faktisk ikke en tro på, at de vil gøre det, og derfor bliver løsningen, at en asfaltering af gruspladsen ved P-syd vil blive taget med i de kommende budgetforhandlinger, siger Søren Heide Lambertsen, der godt ved, at en asfaltering kan have lange udsigter i den nuværende situation.

Og netop derfor arbejder man fra kommunens side med en midlertidig løsning.

- Gruspladsen syd for p-syd fungerer i dag som oplagringsplads, men forvaltningen er ved at undersøge, om man kan finde et andet sted til oplagring, så gruspladsen kan bruges til parkering, siger Søren Heide Lambertsen og forklarer, at sagen om restriktioner på Damvej og Holmevej tages op igen, hvis der findes et alternativt sted til oplagring.