Beboere på plejehjem måtte stemme uden oversigt over folketingskandidater

Esbjerg Kommune: Hvis beboerne på Esbjerg Kommunes plejecentre ønskede at brevstemme personligt på en folketingskandidat til det kommende valg, så krævede det, at de selv kunne huske navnene på de opstillede i Sydjyllands Storkreds.

For denne gang har de ældre borgere på plejehjemmene ikke fået en liste med navne over de forskellige partiers folketingskandidater at se, sådan som andre vælgere har mulighed for, når de begiver sig til valgurnerne 5. juni. Dermed har de heller ingen mulighed haft for at orientere sig nærmere ved at lade blikket glide ned over en lang liste, endsige haft nogen støtte for hukommelsen, når de skulle påføre deres brevstemme et kandidatnavn.

Årsagen er den, at der kun var afsat ressourcer til, at Esbjerg Kommunes valgtilforordnede kunne besøge hvert af de 20 plejecentre én gang, og derfor blev de to valghandlinger - Europa-Parlamentsvalget og folketingsvalget - slået sammen for plejehjemsbeboernes vedkommende. Da EP-valget fandt sted søndag - halvanden uge før folketingsvalget den 5. juni på grundlovsdag - og eftersom kandidatlisterne til folketingsvalget først skal være indsendt den 28. maj, er oversigterne over folketingskandidater ganske enkelt ikke dannet endnu.