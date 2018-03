Beboere på Tøndervej: Helt fint at vejen skifter navn

- Det er helt fint med mig. Jeg har oplevet en hel del gange, at fragtmænd, som kommer udefra med cykler til min forretning, ligger og kører rundt, fordi de ikke kan finde vores del af Tøndervej. Vi ligger jo på den del af Tøndervej, som var den gamle hovedvej til Tønder, inden rundkørslerne ude på den nye hovedvej i sin tid blev etableret. Så når man kommer udefra er det meget misvisende, at vores stykke vej også hedder Tøndervej, siger Søren Ring.

RIBE: Søren Ring har i de seneste 14 år drevet cykelforretningen Pedaleksperten på Tøndervej i Ribe. Han synes, det er helt i orden, at politikerne i kommunens teknik & byggeudvalg nu lægger op til, at gaden, hvor han har sin forretning, nu skal skifte navn fra Tøndervej til Stampemøllevej. I forvejen hedder vejen Stampemøllevej henne ved svinget efter Stark byggemarkedet.

Glæder sig

Én af de borgere er Ellen Nissen-Schmidt, som bor i ét af lejemålene i den gamle Falck-station på adressen Tøndervej 1 a. Her har hun boet siden 2014, og hun er rigtig glad for sin store lejlighed, hvor hun også har indrettet et værelse til en lille systue, hvor hun blandt andet syer flotte hatte, som er udstillet i vinduet.

- Tidligere boede min mand og jeg på Damvej, lige rundt om hjørnet. Men vi flyttede herind for fire år siden. Min mand nåede at bo her et par år, inden han døde, og for mig er det helt specielt, at vejen nu skal hedde Stampemøllevej. Min mand arbejdede jo i en lang årrække ovre på den anden side af vejen - på Ribe Stampemølle. Så det glæder mig, at jeg nu skal bo på Stampemøllevej, siger Ellen Nissen-Schmidt.