Beboere på Holmevej og Damvej ønsker handling her og nu

Fra Esbjerg Kommune deltog May-Britt Andrea Andersen (K) og Peder Tørnqvist (K), hvor sidstnævnte ikke mente, det burde være raketvidenskab for kommunen at udvide Ribes byzone til også at omfatte Damvej og Holmevej.

- Det er i nogle situationer decideret livsfarligt. Især for skolebørn, fordi vi på grund af parkerede biler intet kan se, når vi kører ud, sagde en beboer, mens andre kunne fortælle, hvordan bilejere med ejendom i det centrale Ribe bruger Holmevej og Damvej som parkeringsplads, så de på den måde slipper for at betale den årlige parkeringsafgift for at måtte holde i Ribe.

Gode argumenter var der mange af, da der mandag aften var indkaldt til beboermøde for at vise, at man på Damvej og Holmevej i Ribe slet ikke er tilfredse med Esbjerg Kommunes løsning om, ikke på nuværende tidspunkt at gøre noget ved parkeringsproblemerne på de to veje.

Ribe: Beboere, der ikke kan komme ud af deres indkørsler og så dårlige oversigtsforhold, at man risikerer at bakke sin bil ud i børn på vej til skole.

Undren over P-syd

Det var beboer på Holmevej, Christian Brinch, og beboer på Damvej, Niels Peter Dahlgaard, der havde indkaldt til mødet.

- Vi indkaldte fordi kommunen meldte ud, at der var lavet en aftale med beboerne. Det er der ikke, sagde Christian Brinch, mens Niels Peter Dahlgaard gerne ser mere initiativ fra kommunens side.

- Vi vil ikke vente to år på, at kommunen finder en løsning på P-syd. Vi ønsker handling her og nu, sagde han.

Netop P-syd mangler plads efter fusionen på Ribe Katedralskole. Den ekstra grusplads bruges som opmagasinering til kommunens byggematerialer, og før der er fundet en anden plads til det, kan området ikke bruges til ekstra parkeringsplads, selvom pladsmangler kun vil blive større, når turistsæsonen starter.

Men Christian Brinchs havde medbragt den interessant bonusinfo, at kommunen ejer meget mere jord på grunden syd for P-syd. Alligevel er der kun lagt grus på den ene tredjedel, og derfor undrer det, at man ikke udnytter den resterende plads til opmagasinering af materiel.

Christian Brinch var godt tilfreds med aftenens møde.

- Nu sender vi et brev til Esbjerg Kommune, hvor vi har kogt aftenens møde ned til, at vi gerne vil opfordre til, at man inddrager de to veje i byzonen, så der gælder de samme p-regler på timer her som i indre by. Vi tænker især på sikkerheden for børn og bløde trafikanter, og så håber vi, at kommunen vil se på sagen igen, selvom de én gang har taget en beslutning, siger Christian Brinch.