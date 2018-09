Der findes ikke regler for varsling for oversvømmelser med sundhedsfarligt kloakvand, viser advarende skrivelse fra tidligere embedslæge. Bakterier fra rotter kan i værste fald slå mennesker ihjel.

Esbjerg: Kloakvand indeholder bakterier og vira, som kan befordre sygdomme. I et moderne dansk samfund skal dette vand ledes til rensningsanlæg og håndteres her. Sådan advarer tidligere embedslæge Preben Rudiengaard beboerne med oversvømmede kældre i Esbjerg. Hvor farlig disse bakterier er, viser en sag om en i øvrigt rask midaldrende københavnsk mand, der uden beskyttelsesmidler gik i sin kælder for at rydde op efter et stort skybrud så sent som i 2011. Han døde efter få dages indlæggelse. Efter oprydning under den store oversvømmelser i Esbjerg har nogle af beboerne haft diarré og opkast, fortæller Per-Michael Ibsen, der repræsenterer beboerne. Tvivlen om sundhedsfaren har fået ham til at skrive til den tidligere embedslæge. Sygdomstilfældene kom efter oversvømmelsen 28. juli, da op mod 30 huse var ramt af oversvømmelser - mange med kloakvand med fækalier og andet kloakaffald. - Der er åbenbart ingen nedskrevne regler ved forurening med kloakvand i kældre og udenomsarealer, fortæller Per-Michael Ibsen.

Vagt og ingeniører klar til at rykke ud Beredskabsplan: Din Forsyning og beboerne med oversvømmelser går sammen om at kortlægge kommende oversvømmelser.Ved varslede kraftige regnskyl eller skybrud kan beboerne via Din Forsynings vagttelefon tilkalde en vagtvogn. Vagten kan hvis nødvendigt tilkalde ingeniører.



Formålet er at registrere, hvor opstuvning af vand opstår under regnskyllet.



Konkret vil man kigge i en række brønde for at se, hvor der sker opstigning af vand og dermed fastslå, hvor rørene er overbelastede.

Overfladerotter kan fanges i fælder. Men rotterne i kloakkerne lever lystigt under jorden. Ved et tæt kloaksystem bliver rotterne dernede. Men er der oversvømmelser kan både rotter og rotteurin blive skyllet ind i kældre og ud på åbne arealer. Foto: Colourbox

Urin fra rotter Preben Rudiengaard oplyser videre i sin skrivelse til beboerne, at kloakvand er uhygiejnisk og uæstetisk. - Med Rudiengaards svar vil vi lægge ekstra pres på Din Forsyning for at undgå disse sundhedsfarlige oversvømmelser, siger Per-Michael Ibsen og fortsætter: - Selv om der ikke findes regler for varsling om sundhedsfare ved oversvømmelser, så står der også i skrivelsen, at i et moderne samfund skal der ikke være kloakvand i vores kældre. Mange esbjergensere er i disse måneder i berøring med kloakvand med fækalier også muligvis urin fra rotter - det skulle være pænt farligt, fortsætter han.

Livsfarligt Den farlige bakterie, der kan være i kloakvand, stammer fra rotter. Den hedder leptospira, og den kan dræbe mennesker, der bliver smittet med den. Bakterien findes i rotteurin og rotteekskrementer, der kan være blandet op i vandet i kældre. Hvis man smittes og kommer for sent under lægebehandling, kan bakterien føre til multiorgansvigt, fortæller overlæge Annlize Troest i Sundhedsstyrelsens afdeling for sygehusbehandling og beredskab i dagbladet Politiken. Også colibakterier og bakterien campylobacter stortrives i det beskidte kloakvand. Derfor er det vigtigt, at man undgår at få vandet på huden, hvis man bevæger sig ned i en oversvømmet kælder. Man skal være iført handsker og gummistøvler, der skal rengøres efter brug. Tøj skal vaskes - helst ved kogevask. Vær særlig opmærksom på, at sår ikke kommer i kontakt med vandet Selve rengøringen af gulve, vægge og ting bør foretages af et professionelt firma.