Beboere hjælper politiet med at fange lampetyve

Esbjerg: Vagtchef Erik Lindholdt har stor ros til beboere på Solbærvej og Hindbærvej i Gjesing efter en jagt på to unge tyveknægte tidligt søndag.

Politiet blev alarmeret efter et mistænkeligt forhold på Mølleparkvej, og jagten begynder, da de to mænd på henholdsvis 23 og 21 år bliver observeret på et stisystem på en knallert sammen med to PH-lamper.

Ved Solbærvej og Hindbærvej lykkes det politiet at stoppe tyvene flugt, hvorefter betjentene sammen med villaejere først fanger den ene mand, og senere opsnuser man også makkeren, som har gemt sig i et skur.

De to mænd sættes desuden i forbindelse med et tyveri hos en 96-årig mand på Hospitalsvej tidligere samme morgen, og i alt viser tyvenes udbytte sig at være syv PH-lamper, hvoraf politiet har fået fat i ejerne til fem af dem.

De to mænd er blevet sigtet for tyveri og er sidenhen løsladt.