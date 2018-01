Beboere er kommet i klemme under omfattende renovering

I månedsvis har boligforening og kommune arbejdet på at renovere lejligheder og vejene i området omkring den gamle dyrskueplads i Esbjerg. Omfanget af projekterne har resulteret i forsinkelser og rod i området. Det skaber usikkerhed blandt flere af beboerne.

ESBJERG: Der står en gravko i det dybe mudder hen langs N. J. Poulsens Vej og næsten som en giraf kigger en kran ind over altanen i en af vejens boligblokke. I gamle dage lå byens dyrskueplads her, men i dag er det omdannet til et roligt lejlighedskvarter med grønne områder. Det seneste halve års tid har der dog været knapt så grønt og roligt. Boligforeningen DAB har renoveret vinduer i lejlighederne i området, og sideløbende har Esbjerg Kommune sat gang i en større omlægning af områdets kloakering. Begge projekter er blevet udskudt igen og igen, og ifølge JydskeVestkystens kilder er det næsten som om, at de to projekter går i vejen for hinanden. De mange forsinkelser og de dårlige muligheder for at komme rundt i kvarteret har skabt både usikkerhed og besvær i området, hvor mange af beboerne er ældre og gangbesværede. Stedet bliver omtalt som en "krigszone" og flere er henvist til at blive inde, fordi det er så svært at komme rundt.

Vi tager helt sikkert vores del af ansvaret. Vi gør ingenting med vilje, og det koster jo også os penge, når det trækker ud. Men vi må også bare sige, at det har været problematisk, at der har været afviklet så meget på en gang Henrik Nissen, afdelingsformand Din Forsyning

Frustrerende forsinkelse I en af boligblokkene bor Carlo Hansen. Han er svagt gående og bruger rollator meget af tiden. Selv om han ikke er meget for at beklage sig, kan han godt se, hvorfor der er andre, der gør det. - Jeg vil helst ikke brokke mig, men det er da besværligt at komme rundt med rollator. Forsinkelsen er frustrerende, men jeg er bedre stillet end de fleste. Jeg er nemlig i gode hænder hos mine døtre, siger Carlo Hansen og smiler, mens han fortæller om sine døtre, der tager sig af ham og endda lader ham bo hos sig i renoveringsperioden. Men han understreger, at han har stor forståelse for det arbejde, der udføres. Og tingene er netop i gang med at blive lavet. Til jul skulle kloakeringsprojektet langs N. J. Poulsens Vej have været færdig, men det er udskudt.

Skyldige i fællesskab Det er kommunen og Din Forsyning, der står for den del, og de beklager da også begge, at det har trukket ud. - Vi tager helt sikkert vores del af ansvaret. Vi gør ingenting med vilje, og det koster jo også os penge, når det trækker ud. Men vi må også bare sige, at det har været problematisk, at der har været afviklet så meget på en gang, siger afdelingsformand for Din Forsyning, Henrik Nissen, og erkender, at boligforeningen og Din Forsyning har rendt lidt i vejen for hinanden. - Vi har måttet drosle ned, fordi der har været for mange på pladsen. Så vi har været skyldige i fællesskab, siger han og fortæller, at man regner med, at vejen står klar til brug senest i slutningen af februar.