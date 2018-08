Beboere efter oversvømmelse: Som at tisse i bukserne

Beboerne på og omkring Strandby Kirkevej tvivler på, at nye vejriste vil afhjælpe problemet med oversvømmede kældre. Din Forsyning har bedt om et møde med lodsejerne.

Esbjerg: En fremstrakt hånd fra Din Forsyning og Esbjerg Kommune til de hårdtprøvede beboere på og omkring Strandby Kirkevej i form af et informationsbrev om tiltag for at undgå fremtidige oversvømmelser og fejlsøgning på installationerne har ikke imponeret beboerne.

- Det er en stakket frist og lidt som at tisse i bukserne. Jeg har svært ved at se, hvordan det skulle hjælpe ret meget at lukke nogle vejriste af og lave nye på Strandby Kirkevej. Det er jo stadig den samme mængde vand, der skal ledes væk. Jeg føler, at kommunen og Din Forsyning gør det her mest for at gøre noget. Nu giver de beboerne indtryk af, at der sker noget, men de tør jo ikke sætte en skovl i jorden, for så har de erkendt fejlen, siger Kræn Rise, der er talsmand for gruppen af borgere, der har oplevet vand i kælderen efter den senere tids heftige nedbør.

Gruppen er blevet dannet med henblik på at rejse et fælles erstatningskrav mod Din Forsyning, der sidste efterår påbegyndte separatkloakering i området.