Beboer tilbyder at betale forundersøgelse til ny stitunnel under hovedvej A11

Esbjerg Kommune giver stitunnel under hovedvej A11 ved Bjerrumvej førsteprioritet hos Vejdirektoratet for at forbedre sikkerheden for beboere og som adgangsvej til Vadehavet, Kammerslusen og national cykelrute. Samtidig tilbyder beboer at betale for projektets forundersøgelse for at gøre processen nemmere.

Ribe: - Det er jo decideret ubehageligt.

Sådan sagde folketingsmedlem Hans Christian Schmidt (V), da han sammen med Troels Ravn, (S) tilbage i maj måned stod på et lille helleanlæg på hovedvej A11 mellem Bjerrumvej og Holmevej med lastbiler blæsende tæt forbi i begge retninger.

De to lovede dengang, at de ville arbejde for en underføring under hovedvej A11, fordi vejen ganske enkelt er for farlig at passere. Siden besøget er der blevet arbejdet så meget i kulisserne, at Esbjerg Kommunes Teknik & Byggeudvalg på seneste møde 9. august prioriterede netop dette projekt allerøverst, da Vejdirektoratet anmodede Esbjerg Kommune om stillingtagen til nye cykelstier og stikrydsninger på statsvejene.

- Vi kan ikke sige, at fordi vi har denne løsning som en førsteprioritet, at så er det 100 procent sikkert, at det bliver ført ud i livet, men fra Teknik og Byggeudvalget er prioriteringen et klart signal om, hvad det er, vi gerne vil, sagde udvalgsformand Søren Heide Lambertsen, (S), da han mandag middag besøgte Bjerrumvej sammen med flere andre fra Esbjerg Kommune, der i den grad vidner om, hvor høj en prioritet, projektet har.