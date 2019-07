Bassirou fra Center Hviding spillede i Frankrigs tredjebedste række - nu får han chancen i Ribe Boldklub

Hviding: I de få kampe, 21-årige Bassirou nåede at spille i Esbjerg Eagles scorede han seks mål, og med en fortid som angriber i den tredjebedste række i Frankrig skulle man da også mene, at han burde spille på et noget højere niveau end dansk serie 5-fodbold.

Sammen med Thomas Tambe fra Cameroon har Bassirou været en af de bærende spillere på Center Hvidings hold i Asyl Ligaen, og de to unge spillere har ofte taget turen til træning i Esbjerg, men nu han Bassirou lyst til at prøve noget andet. Lyst til at spille på et højere niveau.

- Jeg vil meget gerne spille på et højere niveau, men det er vanskeligt at finde en klub, når man bor her på centret, siger Bassirou, der gerne vil spille endnu mere fodbold, og godt kan se sig selv i en dansk klub i den tredje- eller fjerdebedste række.