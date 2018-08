Bassen og borgmesteren fyrede op for festugen

- Vi skruer hele tiden mere og mere op for festen og for hyggen. Jeg glæder mig til fest og farver og til at fejre vores by og havns 150 års jubilæum med manér, lød det fra borgmester Jesper Frost Rasmussen i hans åbningstale for Esbjerg Festuge. Foto: Chresten Bergh

Vejret havde gjort fremmødet forsigtigt, men feststemningen fejlede ingenting, da Esbjerg Festuge lagde fra land fredag aften.

ESBJERG: Festugen vandt første halvleg over de mørke skyer, da der fredag aften blev givet los for de næste otte dages store kulturprogram med åbningen af Esbjerg Festuge på Torvet. Skummelt så det ellers ud med en grå plamage på himlen få minutter før borgmester Jesper Frost Rasmussens (V) tale på torvescenen, men vejrguderne forbarmede sig og ventede til en times tid efter åbningen med at lade en blid regn falde. Skyerne var dog muligvis skyld i, at Torvet ikke var så fyldt, som det nogle år har været ved åbningen, men feststemningen hos de fremmødte var til gengæld i top. Ikke mindst hos Jesper Frost Rasmussen, der for første gang som borgmester skulle holde åbningstalen - endda med sin forgænger Johnny Søtrup stående blandt publikum og ganske involveret i det hele, for han er i dag formand for Esbjerg Festuge. - Jeg glæder mig altid til Esbjerg Festuge, og i år har jeg glædet mig særlig meget. Ikke kun fordi, jeg har fået æren af at åbne ballet. Heller ikke kun fordi, det er en helt ny måde at samarbejde med Johnny Søtrup, der nu er formand for Festugen. Nej, jeg har især glædet mig, fordi vi i år fejrer Festugen som en vigtig del af hele markeringen af Esbjerg by og havns 150 års jubilæum, lød det fra Jesper Frost Rasmussen.

Festugen sætter også fokus på helt anden slags energi. Der skrues nemlig helt op for sport og bevægelse, når en lang række af byens klubber og foreninger sammen med Sport & Event Park Esbjerg inviterer til idrætsfest. Her kan vi ganske gratis prøve kræfter med nye idrætsgrene. Hvem ved, måske finder du din nye drømmesport. Jesper Frost Rasmussen, borgmester

Tørfisk-uenighed Af aktiviteter i Esbjerg Festuge nævnte han blandt andet containerudstillingen, Rotary-klubbens tegneworkshop, Kunstskolen Arcus' udstilling om udviklingen i Esbjerg, musikfestivalen Made In Esbjerg, International Dag på Torvet, Esbjerg Live Talks og Energiens Folkemøde. Blandt de fremmødte på Torvet var parret Tine Lohmann og Sonnich Jensen. - Vi er meget glade for Esbjerg Festuge, og så skulle vi da lige ned og høre den nye borgmester tale. Vi vil altid gerne opleve mest muligt i festugen. Opera på Torvet er en fast tradition, og så skal jeg i hvert fald også ned til Kind of Magic-koncerten. Men også mange andre ting. Det eneste minus ved festugen er, at man skal på arbejde næste morgen, for man er jo nærmest ude hver aften, siger Tine Lohmann. - Vi skal da også høre Tørfisk, siger Sonnich Jensen lidt spørgende. - Nej, det kan du simpelthen glemme. Det får du ikke lov til, ler Tine Lohmann. Én ting Sonnich Jensen dog i hvert fald vil ned til - hvis ikke også han gennemtrumfer sin Tørfisk-plan - er Energiens Folkemøde. - Det bliver spændende. Et kanon initiativ. Det ser jeg virkelig frem til, siger Sonnich Jensen.