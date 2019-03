Basketklub i Ribe er kommet godt i gang

I godt et halvt år har der været spillet basketball i Ribe Vikings, og det er gået over alle forventninger.

Ribe: Noget kan tyde på, at Ribes egen basketball klub har gang på jord.

16 drenge har siden i sommer spillet basketball i Ribe Vikings, og det betyder, at de to 17-årige trænere Tobias Damkjær og Kasper Dahls mål for klubben er blevet opfyldt.

- Målet var at kunne stille to hold, og det kan vi, så det er dejligt. Vi har desuden også været ude og spille flere kampe, hvoraf tre er vundet, og det er også over al forventning, siger Tobias Damkjær, som samtidig allerede sammen med Kasper har sat mål for den nærmeste fremtid.

- Vi håber på at kunne oprette et hold mere for lidt ældre spillere end 14-15 år, for vi er overbevist om, at der er flere derude, som gerne vil spille. Derudover regner vi med at kunne tilmelde os en længerevarende turnering efter sommerferien, så jeg tror bestemt, der er fremtid i Ribe Vikings, siger han.

Det viser spillet og træningen i den lille hal på Ansgarskolen da umiddelbart også.

- Spillerne har udviklet sig meget, siden vi startede. Der er kommet meget mere kommunikation på banen, og de har taget de fundamentale dele af spillet til sig, siger Kasper Dahl, der står for at træne de lidt ældre drenge, mens Tobias lærer fra sig til de 12-13-årige.