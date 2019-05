Årets Safety Award blev uddelt til Gert Møller Nielsen fra Total, der blev hædret for sin indsats for at skabe et stærkt og sikkert samarbejde mellem leverandører.

Esbjerg: Med en dedikeret indsats har Gert Møller Nielsen været med til at skabe et sikkert arbejdsmiljø på Totals forsyningsbase hos NorSea i Esbjerg, hvor mange andre leverandører også har sin gang.

Netop samspillet mellem de forskellige virksomheder har under Gert Møller Nielsen udviklet sig markant, og det blev hædret, da Oil Gas Danmark afholdt den årlige Task Force Zero-konference, hvor der er fokus på sikkerheden i offshorebrancen. Konferencen fandt traditionen tror sted i Musikhuset Esbjerg.

- Det er et stort skulderklap til den indsats, som vi gør hver eneste dag for at skabe en sikker arbejdsplads, og jeg er stolt over at modtage prisen, men den går vitterligt til alle dem, der er involverede i at dele viden og sikre arbejdsgange. Vi har et fælles mål, og det er den netop den fælles indsats, der har givet en atmosfære, hvor vi har skabt en sund kultur. Jeg har en tæt dialog med eksempelvis Per Hjort Lorenzen, Head of HSEQ hos NorSea, og det er netop samspillet mellem de forskellige parter, der er den store kvalitet, forklarer Gert Møller Nielsen i en pressemeddelelse.

Han var indstillet af Jesper Høj-Hansen, administrerende direktør hos NorSea.