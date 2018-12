Barnebarn skriver bog om en af havets helte

Efter at have sejlet nogle år med sejlskibe og dampskibe og taget sine eksaminer på Fanø Navigationsskole avancerede Jens til kaptajn på dampskibet "Alfa" af Esbjerg.

- Det var utrolig hårdt. Drengene var lige konfirmerede og fik tæsk flere gange om dagen. Det skulle der til for at blive en god sømand, mente kaptajnen, fortæller Jens J. Nørby, arkitekt og forfatter fra Ribe.

Livsfarligt job

I 1902 begynder et nyt kapitel i Jens´ liv, da han bliver ansat som lods ved Esbjerg Lodseri. Læserne får et indgående kendskab til livet som lods, til lodseriets historie og til væksten og livet i den fremadstormende nybyggerby, Esbjerg. Da første verdenskrig bryder ud i 1914, bliver Jens involveret. Det giver et spændende indblik i krigen, og i Jens Sørensen Nørbys livsfarlige arbejde som minelods på Øresund og senere på Storebælt. Her lodsede han danske handelsskibe gennem de minespækkede farvande. Aldrig i verdenshistorien er der blevet gjort så mange fremskridt inden for international skibsfart som i det halve århundrede, Jens sejlede på verdenshavene og i de indre danske farvande, hedder det i bogen. Med sin kærlighed til havet og interesse for alt det nye var Jens Sørensen Nørby med hele vejen, og det blev også bogens titel.Jens J. Nørby: "Han var med hele vejen". Forlaget Kahrius, 152 sider. 150 kroner.